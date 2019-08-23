BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037053
|0,53
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036501
|0,50
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054948
|0,50
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052648
|0,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065249
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013175
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036151
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053743
|0,26
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,086481
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,113768
|0,03
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,100486
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074408
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015605
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,038602
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107269
|0,35
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059236
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020630
|0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022084
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015479
|0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,022998
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017569
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031053
|0,51
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027254
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028773
|0,46
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029940
|0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030903
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045465
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048095
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019329
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056156
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042191
|0,03