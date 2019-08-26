BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020453
|0,17
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021090
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022537
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,063255
|0,13
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055009
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014978
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013244
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054843
|2,05
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028606
|2,03
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021067
|1,86
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070541
|1,84
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018065
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023587
|1,57
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011232
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020290
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014977
|0,98
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019186
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015633
|1,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022346
|1,19
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010467
|1,18
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015661
|1,18
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021121
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028561
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029234
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028816
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030166
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030946
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019358
|0,15
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048165
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045531
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056234
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061284
|0,13