BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046097
|1,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063399
|1,36
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066102
|1,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061963
|1,30
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027456
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013295
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014995
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030614
|1,00
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040223
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,075045
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054940
|0,18
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024924
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050911
|0,99
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033297
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019091
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016268
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012370
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020840
|0,87
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010057
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015725
|0,41
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021054
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017701
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018609
|2,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030844
|2,89
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030847
|2,89
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029823
|2,87
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018883
|2,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045553
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048188
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019367
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056256
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061307
|0,04