BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062014
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045062
|0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064562
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067955
|0,46
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027222
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015220
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013286
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036288
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031164
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057707
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029135
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,053186
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108582
|1,17
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059973
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073758
|1,12
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074787
|0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051337
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016360
|0,93
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023300
|0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010795
|0,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016031
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017971
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031303
|0,31
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018567
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029324
|0,31
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030330
|0,31
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030013
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027238
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042499
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023749
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058655
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020290
|0,05