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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034566 0,93 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

13.09.2019 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0345660,93
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0621250,91
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0835360,83
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0641410,75
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0949510,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0153850,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0360140,96
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0585290,90
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0221630,89
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0944550,77
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1066230,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159841,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0160081,10
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0159191,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0161770,97
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0154900,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0101980,19
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0119010,17
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0169270,08
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0181780,08
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0239190,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0287540,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0289430,34
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0183240,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0299070,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0319850,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0435970,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0618560,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0633180,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0203620,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0426540,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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