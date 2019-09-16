Haberler » Ekonomi » Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034915 1,01 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

16.09.2019 14:02BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0349151,01
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0546620,60
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0180780,58
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0439090,58
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0291160,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0602631,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0428410,79
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0799160,69
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1073300,66
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0238490,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0161891,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162021,21
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0172681,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0160931,09
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0156561,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0168790,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240890,71
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0111280,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0102490,50
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0164300,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0273690,13
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0427100,13
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0215190,13
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238650,13
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0589390,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:32 AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı
17:29 Kapalıçarşı'da altın
17:25 'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası
17:24 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik
17:22 Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü
17:20 Uşak Ticaret Borsası
17:20 Oğuzlar cevizi üreticinin yüzünü güldürdü