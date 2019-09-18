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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063773 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

18.09.2019 14:46BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0637730,23
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0415030,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0507770,22
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0944610,21
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0617560,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0134740,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123070,16
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0333120,12
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0663360,10
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0256170,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0520270,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0207040,20
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0119420,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0212180,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0309690,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0427510,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0215400,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0619910,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238880,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0621360,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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