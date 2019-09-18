BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063773
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041503
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,050777
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094461
|0,21
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061756
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013474
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012307
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033312
|0,12
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,066336
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,025617
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052027
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020704
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011942
|0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021218
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030969
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042751
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021540
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061991
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023888
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,062136
|0,05