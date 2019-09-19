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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035191 0,92 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

19.09.2019 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351910,92
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0548750,53
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0266920,49
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0441080,49
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0181480,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0153560,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0675650,63
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0683180,62
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0358820,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0542970,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0596370,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0173420,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162270,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0157650,83
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0161550,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0166100,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0168460,68
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0131450,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240170,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0163400,43
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0110970,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0100090,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0437090,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0274140,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0427790,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0614390,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0215540,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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