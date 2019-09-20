BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061951
|0,62
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027330
|0,54
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063876
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094626
|0,53
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095653
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012350
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075687
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052054
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109716
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074620
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020616
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019344
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011960
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028521
|0,50
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029639
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030581
|0,30
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029324
|0,28
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018127
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042799
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023914
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,061467
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020428
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059060
|0,04