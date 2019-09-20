Haberler » Ekonomi » Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061951 0,62 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A.

20.09.2019 13:50BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0619510,62
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0273300,54
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0638760,54
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0946260,53
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0956530,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123500,63
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0756870,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0520540,38
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1097160,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0746200,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0206160,25
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0193440,14
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0119600,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0285210,50
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0296390,34
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0305810,30
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0293240,28
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0181270,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0427990,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0239140,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0614670,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0204280,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0590600,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:35 Pakdemirli'den Pendik'teki yangının failine ilişkin açıklama
14:30 Kenevir tohumu üretimi 2023'te 150 tona çıkacak
14:25 21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı
14:25 ZES sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor
14:22 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:10 Uşak'taki 93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı
14:07 Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri