BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035284
|0,44
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,063730
|0,43
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029321
|0,37
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,055022
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020773
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013434
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031836
|0,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042185
|0,77
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037309
|0,29
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,077712
|0,22
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,104416
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013004
|0,64
|NN Hay. Em. Stand. EYF
|0,043919
|0,57
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,017795
|0,50
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016223
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016241
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018986
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023336
|0,22
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016573
|0,22
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,020545
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019381
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027047
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030893
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029773
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010025
|0,12
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028151
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021591
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023945
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042854
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,058559
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046126
|0,13