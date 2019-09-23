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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035284 0,44 NN Hay. Em. Borç. Araç.

23.09.2019 14:06BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0352840,44
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0637300,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0293210,37
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0550220,36
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0207730,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0134340,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0318360,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0421850,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0373090,29
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0777120,22
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1044160,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0130040,64
NN Hay. Em. Stand. EYF0,0439190,57
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0177950,50
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162230,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162410,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0189860,49
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0233360,22
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0165730,22
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0205450,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0193810,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0270470,34
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0308930,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0297730,26
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0100250,12
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0281510,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0215910,13
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0239450,13
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0428540,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0585590,13
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0461260,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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