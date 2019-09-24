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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062600 0,81 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

24.09.2019 15:04BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0626000,81
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0645200,80
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0966280,79
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0955710,75
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0839400,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0134740,30
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0152860,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0321350,94
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0373640,15
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0905880,05
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0556310,05
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1191020,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,0163470,44
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0334270,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0162720,30
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0157520,29
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0174050,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0207320,55
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0211340,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0233260,15
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0205600,07
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0189990,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0286321,71
NN Hay. Em. Altın EYF0,0181061,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0300271,69
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0301511,69
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0311071,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0224210,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0623050,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0630440,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0591620,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0274720,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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