BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062600
|0,81
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,064520
|0,80
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096628
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095571
|0,75
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083940
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013474
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015286
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032135
|0,94
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037364
|0,15
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,090588
|0,05
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,055631
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,119102
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016347
|0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033427
|0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016272
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,015752
|0,29
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017405
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020732
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021134
|0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023326
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,020560
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018999
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028632
|1,71
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018106
|1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030027
|1,69
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030151
|1,69
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031107
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022421
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,062305
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063044
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059162
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027472
|0,05