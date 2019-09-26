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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096537 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

26.09.2019 14:56BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0965370,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0417430,29
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0644700,28
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0631660,28
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0954660,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154280,33
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0135020,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0430961,04
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0797970,92
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1071660,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0596510,86
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0547410,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0214110,95
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0247310,57
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0118010,57
NN Hay. Em. Karma EYF0,1078190,53
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0209870,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0165080,68
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0111610,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0193980,45
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0234420,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0169680,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0275080,77
NN Hay. Em. Altın EYF0,0181220,77
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0314030,77
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0290990,77
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0300560,76
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0429220,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0239810,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0592240,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0275010,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216230,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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