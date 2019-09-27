Haberler » Ekonomi » Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036292 1,45 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

27.09.2019 14:18BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0362921,45
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0559340,87
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0448450,84
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0297680,83
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0606440,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154490,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0299781,00
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0369340,88
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0315820,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0167371,46
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0167251,34
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0178941,33
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0165981,26
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169531,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0103550,64
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0166820,41
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0120400,39
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0132130,38
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0198720,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216340,05
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0438550,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0592530,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0429430,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0204920,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:42 TÜBİTAK: "Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002'den beri 217...
18:38 Bursalı tekstilciler, "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı
18:38 "Bankalar fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor"
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:36 Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır
18:36 Borsada günlük işlemler (1)