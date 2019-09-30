BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062981
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095896
|0,50
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,097026
|0,49
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,066803
|0,48
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096962
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015624
|1,13
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013569
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061361
|3,64
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,056175
|3,38
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076105
|3,28
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019502
|3,27
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020212
|3,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025315
|2,96
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016689
|2,32
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021346
|2,16
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011998
|1,98
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,109400
|1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011410
|2,25
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016742
|1,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017155
|1,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024461
|1,20
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019768
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043004
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059336
|0,14
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021664
|0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027552
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022483
|0,14