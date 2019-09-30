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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062981 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

30.09.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0629810,64
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0958960,50
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0970260,49
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0668030,48
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0969620,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156241,13
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0135690,73
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0613613,64
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0561753,38
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0761053,28
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0195023,27
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0202123,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0253152,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0166892,32
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0213462,16
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0119981,98
NN Hay. Em. Karma EYF0,1094001,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0114102,25
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0167421,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0171551,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0244611,20
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0197681,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0430040,14
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593360,14
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216640,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0275520,14
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0224830,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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