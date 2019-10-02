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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068705 0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

02.10.2019 16:44BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0687050,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0100700,42
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0484910,41
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0551340,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0368060,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0135980,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0365080,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124330,93
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0746610,76
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1093630,67
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0604550,66
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0333590,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0206270,53
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0198590,15
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0193800,10
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0207780,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0120990,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0430460,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0249630,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0205380,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593890,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0275750,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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