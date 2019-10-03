Haberler » Ekonomi » Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

03.10.2019 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0651020,94
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0421100,91
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0455080,90
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0371330,89
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0625930,85
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136480,37
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156160,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0306980,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0335370,53
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0215950,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0167650,22
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0133660,18
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0165320,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0208050,86
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0235630,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0211840,28
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0168060,25
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0199000,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0284892,40
NN Hay. Em. Altın EYF0,0177252,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0294112,36
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0099002,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0314142,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0205480,05
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0439610,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0624010,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0240570,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0216920,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:16 TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi
17:12 Kapalıçarşı'da altın
17:09 Aon/clavarino: gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama
17:04 Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi
17:02 Altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi
17:00 Yapı sektörü Gaziantep'teki fuarda buluştu
16:56 Tim başkanı gülle: maliyet enflasyonu etkisini kaybetti