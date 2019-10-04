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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036714 0,54 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

04.10.2019 14:18BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0367140,54
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0300120,41
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0564050,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0186210,36
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0320410,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0309690,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0169390,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0169100,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169440,50
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0163090,50
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0171400,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0121240,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0211960,06
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0199050,03
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0132810,02
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0207900,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0285160,80
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0270490,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0308770,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0281940,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0288800,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0430870,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0639260,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0624900,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0217030,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0240690,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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