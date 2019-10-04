BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036714
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,030012
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056405
|0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018621
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032041
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030969
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016939
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016910
|0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016944
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016309
|0,50
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017140
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012124
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021196
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019905
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013281
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,020790
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028516
|0,80
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027049
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030877
|0,68
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028194
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028880
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043087
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,063926
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062490
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021703
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024069
|0,05