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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,070039 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.

07.10.2019 14:02BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF0,0700390,60
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0757440,59
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0690440,44
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0455300,39
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0651470,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156330,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136080,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0267300,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1149820,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0934040,83
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1084190,83
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1227520,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1089131,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0602181,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0743721,02
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0273580,80
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0519960,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0132270,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0114760,32
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0104380,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0167230,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0171110,27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0297590,70
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0307180,67
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0294620,65
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0286910,61
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0317610,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0440440,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0634130,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0276380,14
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595270,14
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0217340,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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