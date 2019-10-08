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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063936 1,09 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

08.10.2019 14:50BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0639361,09
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0493020,98
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0676600,98
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0973660,96
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0856180,95
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136450,27
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156380,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0365761,13
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0310810,26
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0306800,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0337370,93
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0125390,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1098500,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0749880,83
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0755020,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0208891,28
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0121630,16
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0208310,14
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0133190,14
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0104500,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0311000,28
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0287620,25
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0272260,22
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0297980,13
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0307540,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0619710,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0276570,07
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0241180,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0595650,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0217470,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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