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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037729 1,15 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

09.10.2019 14:32BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0377291,15
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0664261,14
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0463601,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0637891,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0373860,96
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0137090,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0367740,54
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0311990,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0340080,80
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0125970,46
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0758130,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1101080,23
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0524680,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0211551,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0236090,19
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0212580,17
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0128400,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0121690,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0292301,63
NN Hay. Em. Altın EYF0,0181931,60
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0301951,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0101621,57
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0294471,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0464350,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0491160,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0573350,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0640670,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0589650,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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