BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037729
|1,15
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066426
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046360
|1,10
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063789
|1,08
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037386
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013709
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036774
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031199
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034008
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012597
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075813
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110108
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052468
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021155
|1,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023609
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021258
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012840
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012169
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029230
|1,63
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018193
|1,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030195
|1,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010162
|1,57
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029447
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046435
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049116
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057335
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064067
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,058965
|0,03