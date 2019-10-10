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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037788 0,16 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056320 0,14 NN Hay. Em.

10.10.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0377880,16
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0563200,14
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0536200,09
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF0,0203510,07
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0374100,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0316291,38
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0370470,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0126490,41
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0526200,29
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0172700,16
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0758610,06
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF0,0145480,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0212730,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0121720,02
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0128430,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0289640,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0102390,76
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0296700,76
NN Hay. Em. Altın EYF0,0183300,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0304400,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0432070,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0596110,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0640990,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0626620,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0250480,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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