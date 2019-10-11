BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038012
|0,59
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056522
|0,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063984
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046468
|0,33
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066627
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013706
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031949
|1,01
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037366
|0,86
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041803
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052920
|0,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076081
|0,29
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,020251
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109979
|0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016940
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014238
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021247
|0,50
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016825
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012873
|0,23
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,020056
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031927
|0,95
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027989
|0,93
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018477
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030646
|0,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010318
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049158
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046474
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022584
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063518
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,062606
|0,04