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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010367 1,18 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

15.10.2019 14:48BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0103671,18
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0382501,03
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0568270,82
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0376700,71
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0428780,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0382640,88
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0324100,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0342610,80
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0127360,76
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0533690,41
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0769410,37
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0672900,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0213660,98
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0121990,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0305521,67
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0315321,61
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0302351,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0325961,55
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0186911,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0465530,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0492400,04
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0441550,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0626890,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0574400,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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