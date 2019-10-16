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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085418 0,25 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A.

16.10.2019 14:38BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0854180,25
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0280350,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0379840,12
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0520720,11
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0494450,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0151630,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136430,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0415762,49
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0742781,82
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1000001,78
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0554421,75
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0183821,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0128951,67
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0231651,50
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0213261,16
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0112911,07
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0192720,97
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0233680,98
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0163620,94
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0158580,79
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0109090,79
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0233290,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0184050,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0305300,19
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0306100,19
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0187260,19
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0326570,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0636140,05
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0465730,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0492610,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0627140,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226200,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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