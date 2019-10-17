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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064030 0,07 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

17.10.2019 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0640300,07
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0464810,07
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0380730,05
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0666500,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0231390,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0326950,63
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0381890,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1109310,17
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0772000,16
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0611480,16
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0213590,15
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0341840,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0465920,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0492810,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0574510,01
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0642070,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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