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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034750 0,99 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

18.10.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0347500,99
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0596700,46
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0441640,46
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0693570,46
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0625000,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0151430,30
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136110,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0554340,98
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385580,97
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0245550,88
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0274660,86
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0183780,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160491,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0160270,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159320,96
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0155170,96
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0163500,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0234350,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0163990,87
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0158810,65
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0108850,45
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0182930,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0292270,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0277290,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0597230,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0636430,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0250910,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0621440,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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