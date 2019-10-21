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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035845 3,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

21.10.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0358453,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0687961,70
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0297021,69
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0635411,67
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0184591,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154101,76
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0771824,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1038274,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0575943,90
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0190943,90
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0255573,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0166323,63
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0239413,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0164153,28
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0175753,24
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0160193,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0111882,78
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0163142,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0168212,57
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240382,57
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0236431,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0251380,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0277790,18
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0433680,18
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0218440,18
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0242240,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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