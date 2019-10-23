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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036200 0,49 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

23.10.2019 14:58BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0362000,49
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0428670,39
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0451090,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0102130,38
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF0,0652400,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0154220,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136660,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0329411,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0384161,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0294950,87
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0254530,78
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1093850,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0166080,96
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0165900,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0166630,79
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0756120,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1112530,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0241000,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0168670,33
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0210780,28
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0199730,22
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0184940,21
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0183960,16
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0274470,16
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0300670,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0290340,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,0180770,16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0644260,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0434210,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0629550,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0630470,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0493980,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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