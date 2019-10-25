Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 1,46 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

25.10.2019 14:42BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0374201,46
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0692670,76
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0648960,76
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0276800,71
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0457770,70
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0156140,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0384660,65
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0216500,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0289360,48
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0913490,45
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0353840,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0171461,61
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0173951,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0171641,53
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0183531,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0172101,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0116081,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0169151,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0174320,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0249060,74
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0240990,65
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0207290,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0218880,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0467450,04
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0494380,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0599480,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:58 Manisa Ticaret Borsası
15:54 ECB ile BBoC arasında döviz takas anlaşması uzatıldı
15:39 Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti
15:34 Gençlere girişimcilik aşısı!
15:24 “Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”
15:10 41. İstanbul Maratonu kayıtları başladı
15:05 Hamside son yılların en bereketli dönemi yaşanıyor
25.10.2019 16:01:02