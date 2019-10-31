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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,066496 0,10 NN Hay. Em. Borç. Araç.

31.10.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF0,0664960,10
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0656200,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0303820,08
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0183990,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0283930,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0389350,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0333680,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0171080,96
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0120830,51
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0195270,47
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0171940,39
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,0131890,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0123320,42
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0202350,40
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0105900,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0174930,35
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,0177930,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0631740,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0219430,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0639960,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0669010,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0646540,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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