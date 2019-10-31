BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,066496
|0,10
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,065620
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030382
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,018399
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,028393
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038935
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033368
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017108
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012083
|0,51
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,019527
|0,47
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017194
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,013189
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012332
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020235
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010590
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017493
|0,35
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017793
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063174
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021943
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063996
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,066901
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064654
|0,04