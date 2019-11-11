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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064787 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0647870,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0663680,34
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0705750,33
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0867410,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0992670,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0138060,02
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0159570,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0700630,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0707380,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0229190,52
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123850,50
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0168370,36
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0342980,24
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0176450,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0209780,14
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0189770,13
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0107400,07
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0214590,05
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0204450,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0470270,10
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0496910,10
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0635150,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0228410,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0597020,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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