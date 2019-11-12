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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010412 0,47 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0104120,47
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0503590,46
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0694070,44
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0376800,43
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0691290,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0138640,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0159600,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0433880,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0615960,48
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1156000,37
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0269130,35
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0201230,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0139250,46
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0169030,39
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0344220,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1138930,34
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0177050,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0210740,46
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0200690,21
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0214790,09
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0256830,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0179740,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0283270,37
NN Hay. Em. Altın EYF0,0176810,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0293540,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0294240,33
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0291410,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0244500,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0649610,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0634730,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0603780,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0437780,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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