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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038678 0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

13.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:50BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0386780,49
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0192390,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0713460,26
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0220050,23
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0309560,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0160070,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0138830,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0822591,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0711021,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0717801,37
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1103561,35
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0596211,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0140891,18
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0122271,00
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0180740,83
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF0,0181460,81
NN Hay. Em. Karma EYF0,1110610,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0200940,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0175840,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0196000,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0107520,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0125050,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0649900,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0437970,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0604030,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0580760,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0635760,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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