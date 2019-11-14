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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,070819 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:12BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0708190,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0723200,18
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0331120,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0443620,16
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0402080,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0160460,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0629791,42
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0440010,93
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1262260,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0717400,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0724220,89
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0654870,73
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF0,0182780,73
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0427580,72
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0207050,72
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0161780,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0201660,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0136100,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0226210,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0196290,15
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0173400,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0292610,57
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0293310,57
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0302790,57
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0179490,57
NN Hay. Em. Altın EYF0,0176230,56
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0636070,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0597870,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0280440,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0628270,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0244710,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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