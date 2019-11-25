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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010407 0,17 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

25.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:56BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0104070,17
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0235300,15
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0220070,13
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0212390,10
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0668710,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0139140,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0386890,72
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0653310,18
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0330680,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0160530,44
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0192930,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0122640,35
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0163610,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0176700,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0266961,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0186571,08
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0124080,60
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0179180,50
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0139580,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0280650,17
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0303530,15
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0265450,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0275980,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0282780,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0472530,10
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0499310,10
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0630530,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281460,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0636220,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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