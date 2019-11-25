BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010407
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023530
|0,15
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022007
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021239
|0,10
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,066871
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013914
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038689
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065331
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033068
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,016053
|0,44
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019293
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012264
|0,35
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016361
|0,34
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017670
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026696
|1,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018657
|1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012408
|0,60
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017918
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013958
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028065
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030353
|0,15
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026545
|0,11
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027598
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028278
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047253
|0,10
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049931
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063053
|0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028146
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063622
|0,10