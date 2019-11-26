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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053694 0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056176 0,32 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

26.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:42BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0536940,38
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0561760,32
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0708020,28
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0375410,23
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0656430,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0334131,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0389910,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123420,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0549070,53
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0171020,31
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0343560,31
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0785770,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0210170,47
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0108930,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0267640,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0186970,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0206880,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0499490,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281560,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0472690,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0630730,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0636420,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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