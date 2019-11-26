BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053694
|0,38
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056176
|0,32
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,070802
|0,28
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037541
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065643
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033413
|1,04
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038991
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012342
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054907
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,017102
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034356
|0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078577
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021017
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010893
|0,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026764
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018697
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020688
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049949
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028156
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047269
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063073
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063642
|0,03