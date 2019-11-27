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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042645 0,35 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0426450,35
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0350130,34
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0376490,29
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0563190,25
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0376190,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0139580,40
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0161850,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0654521,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0452001,18
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0840640,99
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1128200,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0732690,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0211960,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0146060,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1152140,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0786490,83
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0635340,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0270220,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0188770,96
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0124380,81
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0179820,79
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0207340,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0175230,39
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0301160,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0291020,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0281740,38
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0291660,38
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0221550,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0472860,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281660,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0439980,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0675270,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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