BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042645
|0,35
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035013
|0,34
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037649
|0,29
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056319
|0,25
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037619
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013958
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016185
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065452
|1,21
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045200
|1,18
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084064
|0,99
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,112820
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,073269
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021196
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014606
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,115214
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078649
|0,83
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063534
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027022
|0,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018877
|0,96
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012438
|0,81
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017982
|0,79
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020734
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017523
|0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030116
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029102
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028174
|0,38
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029166
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022155
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047286
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028166
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043998
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,067527
|0,03