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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067022 0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0670220,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0377130,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0645070,17
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0564120,17
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0468070,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0139720,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0334640,70
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390140,40
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0452820,18
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0224630,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123610,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0551880,28
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0345410,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0789190,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0787780,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0271500,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0189390,33
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0140080,24
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0211430,23
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0180070,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0304380,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0281540,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0266300,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0277420,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0284250,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0499820,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0281750,03
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0473010,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0600510,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0636810,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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