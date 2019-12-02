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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022056 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

02.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0220560,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0585930,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0309790,11
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0312090,11
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0235840,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0162310,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0460340,25
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0323720,19
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0665530,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0147850,31
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0147840,27
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0237460,25
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0202140,24
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0165470,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0192980,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0276510,56
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0126330,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0183290,36
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0232660,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0281110,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0290380,35
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0300520,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0291010,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,0174820,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0653830,11
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0638850,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230030,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0282120,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0601300,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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