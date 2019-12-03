BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039046
|0,23
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034897
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046714
|0,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064368
|0,16
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066836
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016305
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014028
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032801
|1,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067384
|1,25
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028407
|1,04
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,122012
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031120
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014970
|1,25
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016728
|1,09
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019589
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025911
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021517
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028285
|2,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019733
|2,25
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012877
|1,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018680
|1,91
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,023530
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028065
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030351
|0,08
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026539
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023013
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063911
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024620
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065409
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060153
|0,04