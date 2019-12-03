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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039046 0,23 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0390460,23
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0348970,20
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0467140,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0643680,16
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0668360,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0163050,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140280,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0328011,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0673841,25
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0284071,04
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1220121,03
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0311200,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0149701,25
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0167281,09
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0195890,95
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0259110,75
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0215170,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0282852,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0197332,25
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0128771,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0186801,91
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0235301,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0280650,10
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0303510,08
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0265390,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230130,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0639110,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0246200,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0654090,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0601530,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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