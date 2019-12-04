BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067121
|0,43
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064625
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046898
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,038408
|0,22
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039126
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046584
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012371
|0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018066
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,017144
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012463
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021545
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012665
|0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021682
|0,03
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018271
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017922
|0,01
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013972
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028267
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030562
|0,70
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026709
|0,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009784
|0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027748
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065435
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058456
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025537
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064022
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060175
|0,04