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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067121 0,43 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0671210,43
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0646250,40
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0468980,39
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0384080,22
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0391260,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0465840,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123710,62
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0180660,25
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0171440,19
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0124630,15
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0215450,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0126650,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0216820,03
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0182710,02
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0179220,01
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0139720,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0282670,72
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0305620,70
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0267090,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0097840,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0277480,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0654350,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0584560,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0255370,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0640220,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0601750,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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