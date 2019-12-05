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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064851 0,50 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:52BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0648510,50
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0869700,37
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0284610,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0666190,36
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0995260,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0163010,41
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140420,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0472551,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0679281,42
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0332431,14
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0851611,07
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0283941,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0151091,31
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0168210,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0783150,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1145430,82
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0632100,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0130341,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0199301,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0285521,62
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0188961,55
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0236610,91
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0177591,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0294981,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0285531,12
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0295591,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0315311,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0448230,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230280,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0647460,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0282400,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0632500,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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