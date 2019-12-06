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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,078032 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:24BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,0780320,81
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF0,0722970,81
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0652520,62
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0286200,56
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1009650,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0163940,57
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140960,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0330361,65
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0478661,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0624061,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0314121,06
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0590101,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0170241,21
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0260840,96
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0198710,91
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0213200,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0152380,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0193652,48
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0133372,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0202301,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0289811,50
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0260151,25
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0307250,15
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0284120,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0602180,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0654770,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0246450,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0608610,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0639740,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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