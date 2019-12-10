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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0105560,73
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0509650,64
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0429150,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0880080,61
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0353550,59
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0142010,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0397661,19
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0338310,81
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0685960,69
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0481010,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0348030,65
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0794270,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0794060,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0640710,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1160270,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0146840,85
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0213420,75
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0141170,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0201880,26
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0214200,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0283960,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0255870,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230660,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0210660,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0641490,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0585670,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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