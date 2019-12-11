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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065912 0,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0659120,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0676410,28
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1009980,27
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1019140,26
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0703960,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0398850,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0125570,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123830,15
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0173280,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0555060,10
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF0,0188840,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0111230,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0210210,18
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0127130,15
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0176840,15
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0213650,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0294010,37
NN Hay. Em. Altın EYF0,0176980,37
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0314250,37
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0291900,36
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0284580,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0255980,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0639460,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0641750,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0678390,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0282960,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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