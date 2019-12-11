BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065912
|0,31
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,067641
|0,28
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100998
|0,27
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,101914
|0,26
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,070396
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039885
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012557
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012383
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,017328
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,055506
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,018884
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011123
|0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021021
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012713
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017684
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021365
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029401
|0,37
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017698
|0,37
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031425
|0,37
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029190
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028458
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025598
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063946
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064175
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,067839
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028296
|0,04