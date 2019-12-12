Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044919 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

12.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:18BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0449190,25
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0731510,23
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0335030,22
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0715910,21
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0476130,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0142010,04
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0163710,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0341210,86
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0400960,53
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0479320,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0311860,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0621130,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0152020,35
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0217830,32
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0273000,28
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124170,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0180370,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0211010,38
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0191640,24
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0238930,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0290310,19
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0255000,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0308520,23
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0269610,21
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0285240,20
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0098510,19
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0280030,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0603880,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0642470,11
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230970,10
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0641240,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0656280,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:42 TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz: "Eğitim bugünün değil geleceğin meselesi" - Ekonomi
16:29 ECB faizleri sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi - Ekonomi
16:19 'Faiz indirimi, ekonomideki pozitif görünümün bir göstergesidir' - Ekonomi
16:19 MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpay, faiz indirimini değerlendirdi - Ekonomi
16:18 KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
15:13 Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi
14:55 Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Ekonomi
12.12.2019 16:56:15