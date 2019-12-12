BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044919
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,073151
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033503
|0,22
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,071591
|0,21
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047613
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014201
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016371
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034121
|0,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040096
|0,53
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047932
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031186
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,062113
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015202
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021783
|0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,027300
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012417
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018037
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021101
|0,38
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019164
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,023893
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029031
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,025500
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030852
|0,23
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026961
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028524
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009851
|0,19
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028003
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060388
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064247
|0,11
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023097
|0,10
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064124
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065628
|0,07