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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039275 0,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

13.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0392750,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0391150,33
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0476700,33
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0682460,29
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0656640,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0164880,71
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0142450,31
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0695392,17
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0791992,14
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0202872,12
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0210302,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0594952,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0262731,66
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0153971,28
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0127071,26
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0219641,22
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0214611,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0205341,45
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0294491,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0134161,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0193821,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0147110,93
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0286040,28
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0309320,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0270220,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0294910,14
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0295510,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0639960,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0649220,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0634270,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0678930,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0283190,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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