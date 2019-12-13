BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039275
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,039115
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,047670
|0,33
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068246
|0,29
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065664
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016488
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014245
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069539
|2,17
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079199
|2,14
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020287
|2,12
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021030
|2,12
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059495
|2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026273
|1,66
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015397
|1,28
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012707
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021964
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021461
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020534
|1,45
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029449
|1,44
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013416
|1,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019382
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014711
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028604
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030932
|0,26
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027022
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029491
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029551
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063996
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,064922
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063427
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,067893
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028319
|0,04