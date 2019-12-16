BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,067376
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,073556
|0,32
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,071897
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,022360
|0,30
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039393
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016519
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040871
|1,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100325
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023241
|0,52
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,028008
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059790
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,080249
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026430
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,080230
|0,53
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,064704
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,117160
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018498
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022026
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014175
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012739
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018165
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064321
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063489
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060457
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064058
|0,10
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,067958
|0,10