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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067376 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0673760,34
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0735560,32
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0718970,30
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0223600,30
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0393930,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0165190,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0408711,03
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1003250,56
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0232410,52
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0280080,52
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0597900,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0802490,61
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0264300,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0802300,53
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0647040,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1171600,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0184980,16
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0220260,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0141750,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0127390,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0181650,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0643210,10
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0634890,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0604570,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0640580,10
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0679580,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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