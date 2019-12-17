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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010690 1,08 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

17.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0106901,08
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0725311,07
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0516681,01
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0712810,99
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0292760,98
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0143470,74
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0165720,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0352411,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0705641,49
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0414121,32
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0487850,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0768810,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1187881,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0813291,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0655601,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0565951,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0351860,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0215201,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0135280,99
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0195060,84
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0147980,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0295140,67
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0321102,62
NN Hay. Em. Altın EYF0,0180512,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0299862,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0300432,41
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0290202,40
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0679840,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0650070,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0640810,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0643440,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0635110,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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