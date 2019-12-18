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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067304 0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0673040,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0107710,76
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0294960,75
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0899120,71
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0689160,69
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0143750,20
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0165830,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0355450,86
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0416770,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0321530,14
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0387020,03
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0233400,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1195920,68
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0659980,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0818580,65
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0812970,44
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0353300,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0216000,37
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0151410,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0203210,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0181980,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0211560,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0313690,53
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0273950,31
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0289880,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0283680,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0680100,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0611070,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0247420,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0443050,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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